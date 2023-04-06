МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на возобновившихся опасениях рецессии в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые биржи АТР в основном снижаются на опасениях рецессии

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04% — до 3311,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,19%, до 2135,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,11%, до 20252 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,17% — до 2466,85 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,3%, до 27452,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 7204,3 пункта.

По словам главы отдела фондового анализа State Street Марии Вейтмане (Marija Veitmane), которую цитирует газета Wall Street Journal, внимание инвесторов переключилось с мартовских потрясений в банковском секторе на риски рецессии.

Вышедший на этой неделе блок макроэкономической статистики по США свидетельствует, что деловая активность в стране снижается. Индекс деловой активности в промышленности в марте уменьшился до 46,3% с февральских 47,7%. А индекс деловой активности в сфере услуг США в прошлом месяце сократился до 51,2% с 55,1%. Оба показателя оказались хуже ожиданий, усилив беспокойство трейдеров за американскую экономику.

"На этой неделе мы осознали, что нам удалось избежать банковского кризиса, но опасения за экономику все еще присутствуют. Мы переходим от финансового кризиса к циклическому замедлению", — прокомментировала Вейтмане.