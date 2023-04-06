МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в основном растут, пока рынки пребывают в ожидании статистики по уровню безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. Индексы Уолл-стрит в основном снижаются после выхода внутренней статистики

По состоянию на 19.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,15% — до 33431,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,36%, до 12039,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,07%, до 4093,66 пункта.

Инвесторы ожидают выхода данных по безработице в США, публикация которых запланирована на пятницу. Аналитики полагают, что мартовский показатель уровня безработицы сохранился на уровне февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 239 тысяч. Статистика может подсказать дальнейшие действия Федеральной резервной системы США.

"В итоге, впервые за долгое время в этом отчете по занятости присутствуют двусторонние риски, и для того, чтобы удержать недавнее ралли, нам понадобится "правильное" число, в противном случае нам следует готовиться к большей волатильности", — приводит агентство Блумберг слова основателя The Sevens Report Тома Эссей (Tom Essaye).