Европейские фондовые индексы в четверг выросли после позитивных статданных
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом после публикации позитивной экономической статистики по Германии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,03%, до 7 741,56 пункта, французский CAC 40 — на 0,12%, до 7 324,75 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15 597,89 пункта.
Инвесторы оценивают последние экономические данные из Германии. Так, статистика четверга продемонстрировала рост объема промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале на 2% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста лишь на 0,1%. В январе этот показатель также вырос на 3,7%.
"Для ЕЦБ задача состоит в том, чтобы найти баланс между опасениями по поводу финансовой стабильности и ценовой стабильности. Тревога определенно ослабла, в Европе в частности… но ключевым фактором для ЕЦБ является инфляция", — сказала в интервью телеканалу Блумберг ТВ старший стратег по мировой макроэкономике в TS Lombard Скайлар Монтгомери Конинг (Skylar Montgomery Koning).
https://1prime.ru/Index/20230406/840309004.html