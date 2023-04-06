МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом после публикации позитивной экономической статистики по Германии, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы закрыли торги преимущественно снижением

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,03%, до 7 741,56 пункта, французский CAC 40 — на 0,12%, до 7 324,75 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15 597,89 пункта.

Инвесторы оценивают последние экономические данные из Германии. Так, статистика четверга продемонстрировала рост объема промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале на 2% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста лишь на 0,1%. В январе этот показатель также вырос на 3,7%.

"Для ЕЦБ задача состоит в том, чтобы найти баланс между опасениями по поводу финансовой стабильности и ценовой стабильности. Тревога определенно ослабла, в Европе в частности… но ключевым фактором для ЕЦБ является инфляция", — сказала в интервью телеканалу Блумберг ТВ старший стратег по мировой макроэкономике в TS Lombard Скайлар Монтгомери Конинг (Skylar Montgomery Koning).