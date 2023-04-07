МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу перешли к росту после публикации данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Индексы Уолл-стрит растут перед выходом данных по безработице в США

По состоянию на 16.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,17%, до 33715 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 13172 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 4138,75 пункта.

Инвесторы реагируют на экономическую статистику из США. Согласно выпущенным в пятницу данным, безработица в США в марте неожиданно снизилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали сохранение показателя на том же уровне. Статданные по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики оказались чуть хуже ожиданий, показав рост на 236 тысяч рабочих мест. Ожидалось увеличение на 239 тысяч.

Однако до выхода статданных фьючерсы несколько снижались после заявления главы JPMorgan Джейми Даймона в интервью телеканалу CNN. По словам Даймона, банковский кризис в США, начавшийся после банкротства Silicon Valley Bank в начале марта, увеличил риски рецессии в стране. "Мы видим, что люди немного сокращают объемы кредитования, слегка экономят и тянут", — заявил он. И хотя банковский хаос не обязательно приведет к рецессии, эти тенденции — рецессионные, указал Даймон.