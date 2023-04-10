МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не демонстрируют единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля перешел к снижению

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,16%, до 3 322,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,76%, до 2 142,09 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,88%, до 2 512,35 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,4%, до 27 634,5 пункта.

Фондовые биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга Hang Seng Index вырос на 0,28%, до 20 331,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, до 7 219 пунктов.

Рынки всего мира продолжают оценивать пятничную статистику из США. Так, безработица в стране в марте неожиданно снизилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. А число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 236 тысяч.

По словам аналитика Monex Inc. Тосиюки Канаямы (Toshiyuki Kanayama), которые приводит агентство Франс Пресс, японские акции начали расти в цене, потому что "темпы роста числа рабочих мест в США соответствовали ожиданиям, ослабив опасения по поводу замедления экономического роста".