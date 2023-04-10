МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно поднимается в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.

Московская биржа возобновила торги

Мосбиржа дополнила список недоступных иностранным компаниям акций

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растёт на 0,8%, до 2528,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,67%, до 981,08 пункта.