2023-04-10T10:08:05+03:00

2023-04-10T10:08:05+03:00

2023-04-10T10:08:05+03:00

2023

https://1prime.ru/Index/20230410/840330652.html

Российский рынок акций растет в начале торгового дня

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https://россиясегодня.рф

. Российский рынок акций уверенно поднимается в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растёт на 0,8%, до... ПРАЙМ, 10.04.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60