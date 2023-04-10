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2023
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Российский рынок акций растет в начале торгового дня
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. Российский рынок акций уверенно поднимается в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растёт на 0,8%, до... ПРАЙМ, 10.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно поднимается в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растёт на 0,8%, до 2528,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,67%, до 981,08 пункта.