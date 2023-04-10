МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций ускорил темпы роста

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,37%, до 3315,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,02%, до 2136,43 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,87%, до 2512,08 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,42%, до 27633,66 пункта.

Фондовые биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга Hang Seng Index вырос на 0,28%, до 20 331,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, до 7 219 пунктов.

Инвесторы пребывают в ожидании начала сезона корпоративной отчетности. Кроме того, во вторник выйдут данные об инфляции в Китае.