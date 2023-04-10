МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут в преддверии публикации статданных по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные торгов. Мосбиржа запустила торги акциями без листинга на внебиржевом рынке

По состоянию на 13.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,06%, до 33679 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,1%, до 13157,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,03%, до 4133,25 пункта.

В среду ожидается публикация статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее.

Кроме того, в среду ожидается выход протокола Федеральной резервной системы США.

"Данные по инфляции на этой неделе, вероятно, подчеркнут тот факт, что инфляция остается неизменно высокой, и поэтому мы ожидаем, что ястребиный уклон в комментариях ФРС США сохранится на этой неделе", — сказал агентству Блумберг глава отдела глобальной валютной стратегии в Brown Brothers Harriman Уин Тин (Win Thin).