Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед выходом статданных по инфляции в США
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут в преддверии публикации статданных по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,06%, до 33679 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,1%, до 13157,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,03%, до 4133,25 пункта.
В среду ожидается публикация статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее.
Кроме того, в среду ожидается выход протокола Федеральной резервной системы США.
"Данные по инфляции на этой неделе, вероятно, подчеркнут тот факт, что инфляция остается неизменно высокой, и поэтому мы ожидаем, что ястребиный уклон в комментариях ФРС США сохранится на этой неделе", — сказал агентству Блумберг глава отдела глобальной валютной стратегии в Brown Brothers Harriman Уин Тин (Win Thin).
https://1prime.ru/Index/20230410/840332982.html