МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник в ожидании данных о потребительских ценах в стране, которые могут дать подсказку относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Трамп предрек США скорое скатывание в третью мировую войну

По состоянию на 17.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,06% — до 33465,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,9%, до 11980,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 4083,62 пункта.

По словам стратега BMO Capital Markets Иена Лингена (Ian Lyngen), которого цитирует агентство Блумберг, мартовские данные по безработице "не создали препятствий" для еще одного повышения ФРС учетной ставки на 25 базисных пунктов.

Поэтому все внимание инвесторов будет обращено на данные по инфляции, которые будут опубликованы в среду. Прогнозируется, что годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее.

"Поскольку ситуация с занятостью остается удивительно стабильной, несмотря на глобальное ужесточение монетарной политики, предстоящее решение ФРС относительно ставки будет почти полностью зависеть от мартовского отчета по инфляции", — сказал Линген.