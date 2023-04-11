МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале основной торговой сессии вторника на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Стоимость биткоина поднялась выше 30 тысяч долларов

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск увеличивается на 0,55%, до 2561,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 986,12 пункта.