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2023
https://1prime.ru/Index/20230411/840338638.html
Российский рынок акций растет в начале торговой сессии вторника
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. Российский рынок акций поднимается в начале основной торговой сессии вторника на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.12 мск увеличивается на 0,55%,... ПРАЙМ, 11.04.2023
индексы, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале основной торговой сессии вторника на 0,55%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.12 мск увеличивается на 0,55%, до 2561,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 986,12 пункта.