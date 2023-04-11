МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник поднимается почти на 0,8% на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Доля рубля в экспортных расчетах сравнялась с долларом и обогнала евро

Индекс Мосбиржи к 11.53 мск увеличивается на 0,76%, до 2566,77 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,1%, до 982,92 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,8%, до 82,26 рубля.

В лидерах роста котировок – расписки Европейского медицинского центра (+5,33%), акции Polymetal (+5,13%), "Ренессанс страхования" (+4,11%), обыкновенные акции "Россетей" (+3,64%), бумаги "Мечела" (префы дорожают на 2,99%, а обыкновенные акции – 2,43%), а также акции "Газпрома" (+2,34%) и акции "Черкизово" (+1,92%).

В лидерах снижения стоимости – акции НМТП (-2,92%), расписки ЦИАНа (-2,02%) и акции ДВМП (-1,8%).

Алексей Головинов из Промсвязьбанка не исключает, что индекс Мосбиржи сможет во вторник продолжить расти в направлении 2600 пунктов. Поддержкой здесь выступит рост нефтяных котировок, слабеющий рубль, а также дивидендные ожидания, которые остаются ключевым драйвером для всего рынка, считает он. В ЦБ отметили пользу от интереса бакнов к ОФЗ с переменным купоном

"Индекс Мосбиржи сильно кратко- и среднесрочно перекуплен, однако пока это не является препятствием для роста. Тем не менее данный фактор создает риски внезапных и глубоких коррекций. Неплохим прогностическим индикатором динамики рынка акций РФ может являться поведение бумаг второго-третьего эшелонов: многие их них продолжают показывать большой процентный рост, однако их число становится заметно меньше. Вполне возможно, что коррекция или консолидация рынка не за горами", — в то же время отмечает Олег Сыроваткин из компании "Открытие Research".