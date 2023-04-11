МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом вслед за фондовыми рынками США, на что могли повлиять также данные о замедлении инфляции в Китае и заявления главы ЦБ Японии, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на нескольких факторах

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 3313,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 0,14%, до 2139,48 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,76%, до 20485,24 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,42%, до 2547,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,26%, до 7309,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,05%, до 27923,37 пункта.

Во вторник инвесторы в Азии могли обратить внимание на фондовые рынки США, которые завершили торги понедельника в основном ростом. Рынки пребывают в ожидании данных об инфляции в США, публикация которых запланирована на среду. Также в среду выйдет протокол Федеральной резервной системы США.

При этом инвесторы оценивали и макростатистику, опубликованную утром. Годовая инфляция в Китае по итогам марта неожиданно замедлилась до 0,7% с 1% месяцем ранее. А в марте была зафиксирована дефляция в 0,3% после дефляции в 0,5% в феврале. Кроме того, рынки оценивают заявление нового главы центробанка Японии Кадзуо Уэды (Kazuo Ueda) о том, что на данный момент целесообразно сохранить ультрамягкую кредитно-денежную политику.