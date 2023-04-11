МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник растут в преддверии публикации статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля усилил снижение на Московской бирже

По состоянию на 12.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,15% — до 33800 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 13198 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4145,5 пункта.

В среду ожидается публикация статистики по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее.

Трейдеры также ждут в среду публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы США.

Кроме того, в пятницу стартует сезон финансовой отчетности компаний за первый квартал. Ожидается публикация результатов таких крупных банков как JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup.