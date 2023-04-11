Фондовые индексы Европы растут после длинных пасхальных выходных
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы во вторник поднимаются после длинных пасхальных выходных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.58 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,21%, до 7 758,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 7 385,52 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15 676,05 пункта.
Фондовые биржи Европы были закрыты в связи с пасхальными выходными в пятницу и понедельник, помимо обычных субботы и воскресенья, и после открытия торгов во вторник индексы демонстрируют умеренный рост.
Тем временем розничные продажи в еврозоне в феврале ожидаемо снизились на 0,8% к январю. В годовом выражении при этом объем розничных продаж в еврозоне в феврале уменьшился на 3%, в то время как аналитики ожидали снижения на 3,5%.
Сектор горнодобывающих компаний при этом растёт за счет удорожания меди — более чем на 1% сейчас на мировом рынке. В результате акции Glencore дорожают на 2,6%, Arcelor Mittal — на 3,2%, Rio Tinto — на 3,3%.
https://1prime.ru/Index/20230411/840341979.html