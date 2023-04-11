МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы во вторник поднимаются после длинных пасхальных выходных, свидетельствуют данные торгов. "СПБ биржа" ввела кодекс добросовестного поведения участников рынка

По состоянию на 13.58 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,21%, до 7 758,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 7 385,52 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15 676,05 пункта.

Фондовые биржи Европы были закрыты в связи с пасхальными выходными в пятницу и понедельник, помимо обычных субботы и воскресенья, и после открытия торгов во вторник индексы демонстрируют умеренный рост.

Тем временем розничные продажи в еврозоне в феврале ожидаемо снизились на 0,8% к январю. В годовом выражении при этом объем розничных продаж в еврозоне в феврале уменьшился на 3%, в то время как аналитики ожидали снижения на 3,5%.

Сектор горнодобывающих компаний при этом растёт за счет удорожания меди — более чем на 1% сейчас на мировом рынке. В результате акции Glencore дорожают на 2,6%, Arcelor Mittal — на 3,2%, Rio Tinto — на 3,3%.