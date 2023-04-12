МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном поднимаются в ожидании данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в марте

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,47% — до 3 329,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 2 147,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,59% — до 20 365 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,26% — до 2 553,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 7 343,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,62%, до 28 094,5 пункта.

В среду важным событием на мировых рынках является статистика по инфляции в США. Эксперты полагают, что годовая инфляция по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Статистика может дать подсказку насчет дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

"Широкие рынки остаются сфокусированными на важнейших данных по инфляции на этой неделе, так как участники рынка пытаются определить состояние экономики и курс, который ФРС может выбрать дальше", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Кроме того, в среду вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, в котором инвесторы также рассчитывают найти подсказки к тому, какой шаг предпримет регулятор на заседании 3 мая. По данным CME Group, почти 70% аналитиков ждут повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов — до 5-5,25%.