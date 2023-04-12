МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снижается в отсутствие сильных драйверов, следует из данных Московской биржи. Центробанк готовит рекомендации о раскрытии ESG-информации

Индекс Мосбиржи к 11.53 мск опускается на 0,12%, до 2530,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 971,53 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи рос на 0,34%.

В лидерах роста котировок – акции "Совкомфлота" (+3,82%), компании "Ренессанс страхование" (+2,89%), расписки "Русагро" (+2,3%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,82%).

В лидерах снижения цен – обыкновенные акции "Россетей" (-1,14%) и акции АФК "Система" (-1,12%).

Потенциал снижения основного индекса на данный момент исчерпан, но инвесторы пока не готовы возвращаться и к покупкам, оценивает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.