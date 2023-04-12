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2023
https://1prime.ru/Index/20230412/840349129.html
Российский рынок акций снижается после роста на старте торгов
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций слабо снижается в отсутствие сильных драйверов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.53 мск опускается на 0,12%, до 2530,54 пункта,... ПРАЙМ, 12.04.2023
индексы, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снижается в отсутствие сильных драйверов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.53 мск опускается на 0,12%, до 2530,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 971,53 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи рос на 0,34%.
В лидерах роста котировок – акции "Совкомфлота" (+3,82%), компании "Ренессанс страхование" (+2,89%), расписки "Русагро" (+2,3%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,82%).
В лидерах снижения цен – обыкновенные акции "Россетей" (-1,14%) и акции АФК "Система" (-1,12%).
Потенциал снижения основного индекса на данный момент исчерпан, но инвесторы пока не готовы возвращаться и к покупкам, оценивает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.