МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом в преддверии публикации статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США определит настроения на мировых рынках

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,41%, до 3327,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 2147,16 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 1%, до 20279,5 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,11%, до 2550,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7343,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,57%, до 28082,7 пункта.

Рынки пребывают в ожидании данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду днем. Ожидается, что годовая инфляция по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Статистика может дать подсказку насчет дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

В среду вечером также выйдет протокол мартовского заседания ФРС, благодаря которому трейдеры, возможно, смогут предугадать курс регулятора на заседании 3 мая. По данным CME Group, 71,5% аналитиков ждут повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов — до 5-5,25%.

"Мы считаем, что сильный отчет по занятости, ястребиный тон последних заявлений ФРС, а также наши ожидания по уверенному отчету по индексу потребительских цен указывают на еще одно повышение ставки в мае, если не произойдет очередного стресса на рынке", — приводит агентство Блумберг мнение экономиста Pacific Investment Management Co. Тиффани Уилдинг (Tiffany Wilding).