МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду растут в преддверии публикации статистики инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. "СПБ биржа" ввела кодекс добросовестного поведения участников рынка

По состоянию на 12.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,17%, до 33908 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 13082 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4141,25 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Эти данные появятся позже в среду.

"Инвесторы ожидают последних данных инфляции в США… Инвесторы хотят увидеть больше доказательств того, что "горячие" цены сдают свои позиции, но все же опасаются, что цифры покажут, что процесс охлаждения идет медленно", — сказала порталу Market Watch глава отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).