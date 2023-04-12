МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы в среду показывают рост, свидетельствуют данные торгов. Мировые трейдеры ожидают выход данных по инфляции США, влияют на биржи и корпоративные новости. Фондовые индексы Европы продолжают расти

По состоянию на 14.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,61%, до 7 833,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 7 417,52 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 15 684,15 пункта.

Важным событием для рынков остается статистика по инфляции в США, которая будет опубликована позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что инфляция за март замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Значение может стать самым низким с мая 2021 года, когда инфляция составляла 5%. Показатель учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) при принятии решения о ставке.

Влияют на торги и корпоративные новости. Акции шведской Volvo AB дорожают на 8,2% после сообщения о том, что ее скорректированная операционная прибыль, по предварительной оценке, составила 18,4 миллиарда крон (примерно 1,76 миллиарда долларов). Таким образом, значение показало рост в 1,45 раза и оказалось лучше прогноза рынков.

В то же время акции Mercedes-Benz Group дорожают на 1%. Ранее компания отчиталась, что нарастила продажи автомобилей в первом квартале на 3%, до 503,5 тысячи, в основном за счет Германии, Италии и Испании.