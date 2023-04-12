МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в среду после публикации данных о замедлении инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. МВФ спрогнозировал, каким будет госдолг США в 2023 году

По состоянию на 16.53 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,37% — до 33808,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на символические 0,04%, до 12026,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,25%, до 4119,64 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 5% с 6% месяцем ранее, аналитики ждали замедления роста цен до 5,2%.

Замедление инфляции в стране сильнее ожиданий может быть сигналом для инвесторов об окончании цикла повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ближайшее время. По данным CME Group, около 67% аналитиков ждут повышения на 25 базисных пунктов по итогам майского заседания, остальные опрошенные ждут сохранения ставки на текущем уровне.

В то же время, некоторые эксперты отмечают, что ФРС учитывает и показатель базовой инфляции, который по итогам прошлого месяца ускорился до 5,6% с 5,5% ранее.

"Мартовские данные по инфляции подтверждают, что дезинфляционный процесс продолжается, но движется очень медленно. Базовая инфляция по-прежнему намного выше целевого уровня. ФРС должна увидеть замедление базовой инфляции, чтобы признать, что денежно-кредитная политики ужесточена достаточно сильно", — цитирует агентство Блумберг специалиста по стратегии управления инвестиционным портфелем New York Life Investments Лорен Гудвин (Lauren Goodwin).