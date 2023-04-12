МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы закрылись в среду ростом после публикации данных о замедлении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы растут в ожидании статистики по США

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%, до 7824,84 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 7396,94 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 15703,6 пункта.

Инвесторы во всем мире оценивают данные о потребительских ценах в США. Годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5% с 6% месяцем ранее, аналитики ждали замедления роста цен до 5,2%.

Замедление инфляции в стране сильнее ожиданий может быть сигналом об окончании цикла повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ближайшее время.

В четверг же будут опубликованы окончательные данные об инфляции в Германии по итогам марта. Прогнозируется, что потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 7,4% после роста на 8,7% месяцем ранее.