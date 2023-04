МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались вяло перед выходом новых экономических данных, которые могут дать новые сигналы касательно намерений ФРС США в отношении процентных ставок. При этом инвесторы с интересом ждут отчетности банков после мартовских потрясений. Цены на золото продолжают расти на данных США по инфляции

После мартовской распродажи S&P 500 в апреле держится в узких диапазонах, поскольку инвесторы оценивали возможность повышения процентных ставок в США после сильных данных по занятости и признаков охлаждения инфляции в марте.

Фондовые индексы Уолл-стрит завершили среду снижением после того, как данные показали, что потребительские цены в марте росли медленнее, чем ожидалось, хотя базовый индекс остался стабильным, что подтверждает возможность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в мае.

"Безусловно, есть определенный оптимизм в том, что цены движутся в правильном направлении и что инфляция замедляется, — сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets UK. — Однако на фоне такой неподвижности базовых цен трудно представить, что инфляция замедляется достаточно быстро, чтобы оправдать такую быструю переоценку, которая побудила бы ФРС начать снижение ставок спустя всего несколько месяцев после последнего их повышения".

Ухудшению настроя инвесторов способствовали протоколы последнего заседания ФРС, в которых говорилось об опасениях рецессии после стресса в банковском секторе и о том, что некоторые руководители ФРС рассматривали возможность приостановить повышение ставок в прошлом месяце.

В 12.30 по Гринвичу в США должен выйти индекс цен производителей (PPI). Ожидается, что в марте показатель почти не вырос в месячном исчислении после снижения на 0,1% в феврале. Предполагается, что в годовом исчислении мартовский индекс вырос на 3,0% после роста на 4,6% в феврале.

Позднее в четверг также ожидаются данные по рынку труда. Как предполагается, число заявок на пособие по безработице выросло до 232 000 на неделе 2-8 апреля против 228 000 заявок, поданных в предыдущий отчетный период.

Крупные американские банки Citigroup Inc, Wells Fargo & Co и JPMorgan Chase & Co должны обнародовать квартальную отчетность в пятницу, и инвесторы будут внимательно следить за ними, чтобы получить подробную информацию об общем состоянии сектора.

Согласно данным Refinitiv IBES, аналитики ожидают, что в первом квартале прибыль компаний из индекса S&P 500 снизилась на 5,2%, что может стать худшим показателем с третьего квартала 2020 года.

Ожидается, что финансовые компании, входящие в S&P 500, сообщат о росте прибыли на 4,3% в первом квартале.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA потеряли 4 пункта, или 0,01%, фьючерсы e-mini на S&P 500 поднялись на 3,75 пункта, или 0,09%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 выросли на 30,5 пункта, или 0,24%.

Акции Delta Air Lines выросли в цене на 4,3% на премаркете на прогнозе более высокой, чем ожидалось ранее, прибыли во втором квартале за счет "рекордного" объема бронирований билетов на летний период.

Акции Harley-Davidson Inc упали в цене на 3,6% на премаркете после того, как компания сообщила об уходе в конце апреля финансового директора Джины Геттер.