МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы закрылись в четверг ростом после корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США не показывают единой динамики

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,24%, до 7843,38 пункта, французский CAC 40 — на 1,13%, до 7480,83 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15729,46 пункта.

Акции французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) подорожали на 5,65% после публикации финотчетности. Выручка компании в первом квартале увеличилась на 17% в годовом выражении.

Трейдеры также оценивали европейскую статистику. Так, годовая инфляция в Германии по итогам марта, по окончательной оценке, замедлилась до 7,4% с 8,7% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой. А промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно снизилось на 0,2% к январю.