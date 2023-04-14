МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу поднимаются, французский CAC 40 при этом обновил исторический рекорд и превысил 7 500 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

По состоянию на 11.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,26%, до 7 863,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 7 502,9 пункта, впервые преодолев отметку в 7 500 пунктов; немецкий DAX — на 0,36%, до 15 785,85 пункта.

Мировые трейдеры больше склонны к риску к концу рабочей недели. Днем ранее фондовые индексы США завершили торги ростом на 1-2%, азиатские рынки в пятницу показывали рост. На этом фоне биржи Европы также поднимаются.

Влияет на торги и макростатистика. Так, годовая инфляция Франции в марте замедлилась до 5,7% с 6,3% в феврале, прогноз составлял 5,6%. Месячная инфляция замедлилась до 0,9% с 1% при прогнозе в 0,8%.

Бумаги французской Hermes дорожают на 1,2% после сообщения о росте выручки в первом квартале на 22%, до 3,38 миллиарда евро. Акции Alstom в то же время дешевеют на 3,4% после сообщения об уходе финансового директора в Orange с 1 сентября.