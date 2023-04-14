МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу, однако по итогам недели могут оказаться в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы выросли на фоне корпоративных новостей

По состоянию на 17.33 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,49% — до 33864,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 12108,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4132,86 пункта.

С начала недели Dow Jones (DJIA) увеличился на 1,1%, NASDAQ – на 0,2%, S&P 500 – на 0,8%. По словам аналитиков, поддержку фондовым рынкам на данный момент оказывает оптимизм относительно возможного скорого завершения периода повышения базовой процентной Федрезерва США.

"Инвесторы смотрят за следующее заседание центробанка и все больше уверены в том, что цикл повышения ставки завершится, а препятствия, связанные с этим, останутся в прошлом. Это продолжает оказывать поддержку фондовым рынкам на данный момент", — приводит агентство Блумберг слова руководителя отдела стратегии, учета и устойчивого развития в Liberum Capital Йоахима Клемента (Joachim Klement).

В пятницу трейдеры оценивают американскую статистику. Так, объем розничных продаж в США в марте снизился на 1% по отношению к февралю, что оказалось хуже прогнозов. Промышленное производство в стране, тем временем, увеличилось в прошлом месяце сильнее ожиданий – на 0,4% в месячном выражении. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в апреле вырос до 63,5 пункта с мартовских 62 пунктов.

Кроме того, о своих финансовых результатах за первый квартал сообщил ряд крупнейших американских банков. После публикации отчетности акции Wells Fargo дешевеют на 1,1%, а стоимость ценных бумаг Citigroup и JPMorgan растет на 3% и 7,3% соответственно.