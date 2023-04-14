МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы закрылись ростом в пятницу, а французский индекс CAC 40 впервые в истории преодолел отметку в 7500 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Индексы Уолл-стрит готовятся завершить неделю ростом

По итогам дня французский индекс CAC 40 увеличился на 0,52%, до 7519,61 пункта, в начале торгов впервые превысил 7500 пунктов, а в ходе торгов максимально достигал 7533,41 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,36%, до 7871,91 пункта немецкий DAX — на 0,5%, до 15807,5 пункта.

За неделю фондовые рынки Европы также продемонстрировали рост — FTSE 100 вырос на 1,68%, CAC 40 — на 2,66%, DAX — на 1,34%. Для британского и французского это стало четвертым подряд недельным ростом.

Инвесторы в пятницу оценивали корпоративные новости. Бумаги французской Hermes подорожали на 1,5% после сообщения о росте выручки в первом квартале на 22%, до 3,38 миллиарда евро.

Также были опубликованы данные о потребительских ценах во Франции. Так, годовая инфляция стране по итогам марта, согласно окончательной оценке, замедлилась до 5,7% с 6,3% в феврале, прогноз составлял 5,6%. Месячная инфляция замедлилась до 0,9% с 1% при прогнозе в 0,8%.