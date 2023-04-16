МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за две недели с 20 марта по 2 апреля снизился на 1,5 пункта — до 94,6 пункта. Хуже Бермудского треугольника: как перестать тратить деньги в магазинах

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За рассматриваемый период средний чек вырос по антисептикам (на 11%, до 214 рублей). Снизился он по кусковому мылу (на 12%, до 102 рублей), лимонам (на 5%, до 35 рублей), гречке (на 3%, до 87 рублей), медицинским маскам (на 1%, до 99 рублей) и туалетной бумаге (на 0,5%, до 110 рублей). На прежнем уровне остался по перчаткам (143 рубля).

Таким образом, по сравнению с предыдущими двумя неделями (с 6 по 19 марта) индекс снизился на 1,5 пункта и составил 94,6 пункта.