МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 растет в понедельник седьмую сессию кряду. Индекс укрепляет позиции за счет акций горнодобывающих и нефтяных компаний. Котировки Network International резко выросли благодаря предложению о выкупе. Биржи Европы растут на двух факторах

В 7.12 по Гринвичу индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,5%, а индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 прибавил 0,6%.

Акции энергетических компаний прибавили 1,2%, так как цены на сырую нефть выросли на фоне планов ОПЕК+ дополнительно сократить добычу. При этом участники рынка следили за экономическими данными Китая в поисках признаков восстановления спроса.

Сектор производителей металлов вырос на 1,8%, так как цены на олово подскочили до самого высокого уровня почти за 60 дней на фоне обсуждения возможного запрета на добычу в Мьянме.

Бумаги Network International подорожали на 21,3% после того, как провайдер платежей получил предложение о поглощении от консорциума CVC Capital и Francisco Partners.

Котировки John Wood Group прибавили 7,2% после того, как компания решила принять твердое предложение Apollo Management о выкупе с окончательной ценой в 240 пенсов за акцию.