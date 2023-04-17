МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС усиливает рост при продолжающемся снижении курса доллара к рублю, поднявшись выше 1000 пунктов, впервые с начала месяца, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций открыл торги понедельника ростом

Индекс Мосбиржи к 12.15 мск увеличивается на 0,87%, до 2577,11 пункта, индекс РТС — на 1,64%, до 999,07 пункта.

Минутами ранее индекс РТС обновил максимум с 4 апреля, поднявшись до 1000,13 пункта.

Курс доллара при этом снижается сейчас на 58 копеек, до 81,21 рубля, при том что на открытии торгов он, напротив, поднимался и преодолевал отметку в 82 рубля.