МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом, чему способствовали корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Долларовый индекс PTC превысил 1000 пунктов впервые с 4 апреля

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,42%, до 3385,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2141,4 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,68%, до 20782,45 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,17%, до 2575,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 7381,5 пункта; японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,07%, до 28514,78 пункта.

В понедельник китайская автомобилестроительная компания X Peng объявила о создании новой платформы для производства автомобилей, которая, как ожидает компания, позволит ей сократить расходы. Этот шаг предпринят производителем в рамках "ценовой войны", сопровождающейся понижением цен на электромобили некоторыми компаниями, в частности крупной американской компанией Tesla. Акции X Peng подорожали на 12,5%.

Также японская Panasonic Holdings сообщила, что рассматривает вопрос о строительстве нового, уже третьего по счету, завода по производству батарей для электромобилей в США. Цена акции компании выросла на 3,5%.

Помимо этого, инвесторы ожидают выхода ряда экономических отчетов во вторник. Будет опубликована статистика ВВП Китая за прошлый квартал, ожидается рост на 4% в годовом выражении после увеличения на 2,9% в четвертом квартале прошлого года, а также данные об объёме промышленного производства и розничных продажах в стране.