МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут в начале сезона корпоративной финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед сезоном финансовой отчетности

По состоянию на 13.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,06%, до 34058 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на 0,08%, до 13170,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивается на 0,07%, до 4166,5 пункта.

Оптимизму инвесторов способствовали некоторые финансовые результаты компаний. Так, в пятницу свою отчеты опубликовали JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo и Citigroup. Банки смогли нарастить квартальную чистую прибыль, несмотря на проблемы в секторе, которые привели к краху нескольких банков.

"Осторожный оптимизм — мантра мотивации в понедельник, так как корпоративные новости США… маскируют продолжающиеся опасения по поводу влияния повышения учётной ставки", — сказала порталу Market Watch глава отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).

Таким образом, в отстающих из основных — только "технологичный" NASDAQ. Тем временем, в частности, акции Google дешевеют на 3,2% на премаркете после новостей о возможном отказе Samsung использовать поисковик компании.

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics рассматривает возможность заменить на своих устройствах Google на другой поисковик по умолчанию — это будет Bing Microsoft, передала газета The New York Times со ссылкой на внутреннюю переписку Google.