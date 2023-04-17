МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются, заметнее всего растет британский FTSE 100, свидетельствуют данные торгов. На торги влияют корпоративные новости, а также рост сырьевого сектора. Индекс FTSE 100 растет седьмую торговую сессию подряд

По состоянию на 13.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,4%, до 7 903,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 7 522,82 пункта, немецкий DAX — на 0,03%, до 15 812,35 пункта.

Французский и немецкий индексы показывают незначительный рост, при этом CAC 40 продолжает торговаться вблизи исторического рекорда, который после открытия достиг 7 552 пунктов.

Наиболее заметный рост показывает британский индекс FTSE 100. Акции энергетического и горнодобывающего секторов дорожают в ходе торгов. Бумаги BHP Group, Rio Tinto и ArcelorMittal растут в цене на 1,2%, Anglo American — на 1%; бумаги BP дорожают на 1,8%, TotalEnergies — на 1,1%. Рост наблюдается перед публикацией важной макростатистики Китая во вторник, в том числе по ВВП и промпроизводству. КНР является крупным импортером и потребителем нефти и меди.

Бумаги материнской компании Королевской почты Великобритании International Distributions Services (IDS) дорожают на 5,4% после новости о том, что фирма достигла соглашения с Communication Workers Union (CWU) по оплате труда и условиям найма.

В том числе акции финской Rovio Entertainment подскакивают на 17,8% в цене, ранее японский гигант Sega Corporation предложил 706 миллионов евро за автора популярной игры Angry Birds.