МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном снижаются, кроме японского Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов. Китай хочет отменить действующие в Азии правила, заявила глава МИД Германии

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% — до 3 384,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,34%, до 2 134,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,79%, до 20 618 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,42%, до 2 565,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 7 344,5 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,38% — до 28 624,5 пункта.

Ранее во вторник была опубликована макростатистика по Китаю, включая данные по ВВП, промпроизводству и розничным продажам. ВВП страны в первом квартале ускорил рост до 4,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года. Значение оказалось выше прогноза в 4%. В квартальном выражении рост ожидаемо составил 2,2%.

"Это как не развеивает сомнений в устойчивом восстановлении роста экономики выше 5%, так и в достаточной степени не подтверждает восстановление доверия в частном секторе, что крайне важно для стимулирования благоприятного цикла роста", — прокомментировал статистику агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Тан Бун Хен (Tan Boon Heng). Китайцы высмеяли Бербок после ее визита в Пекин

В то же время промпроизводство в КНР в марте выросло на 3,9% в годовом выражении. Ожидалось увеличение на 4%. А розничные продажи поднялись на 10,6% в годовом исчислении при прогнозе роста на 7,4%.

Японский Nikkei 225 при этом поднимается на фоне ослабления иены. В понедельник иена подешевела к доллару на 0,34%. Более дешевая национальная валюта поддерживает относительный доход компаний-экспортеров. Также на 1,25% укрепляется банковский сектор Японии после публикации отчетов крупных американских банков.