МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии повышается примерно на 0,5%, закрепляясь выше 2600 пунктов по основному индексу впервые с 11 апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Мир зажат двумя факторами

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск увеличивается на 0,46%, до 2607,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1004,82 пункта.