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2023
https://1prime.ru/Index/20230418/840403045.html
Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые с 11 апреля 2022 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале торговой сессии повышается примерно на 0,5%, закрепляясь выше 2600 пунктов по основному индексу впервые с 11 апреля прошлого года, следует из... ПРАЙМ, 18.04.2023
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, рынок, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии повышается примерно на 0,5%, закрепляясь выше 2600 пунктов по основному индексу впервые с 11 апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск увеличивается на 0,46%, до 2607,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1004,82 пункта.