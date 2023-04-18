МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением, оценивая статданные из Китая, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР в основном снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, до 3393,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опустился на 0,12%, до 2138,79 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,63%, до 20650,51 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,19%, до 2571,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,29%, до 7360,2 пункта; японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,51%, до 28658,83 пункта.

"Нам нужно немного времени, чтобы оценить истинное состояние восстановления экономики в Китае и то, насколько сильным или устойчивым будет это восстановление в будущем", — сказал агентству Блумберг главный макроэкономист Equiti Capital Стюарт Коул (Stuart Cole).

Инвесторы отрегировали на данные из Китая, местами превзошедшие, а местами оказавшиеся хуже ожиданий аналитиков. Так, рост ВВП страны в первом квартале ускорился на 4,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года, прогнозировался рост лишь на 4%. В то же время объемы промышленного производства в КНР за март выросли на 3,9% год к году, ожидался рост на 4%.