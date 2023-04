МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник заметно увеличиваются в ожидания корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на золото растут перед выходом данных в Европе и США во вторник

По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,21%, до 34202 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 13276,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивается на 0,36%, до 4191,75 пункта.

По мнению старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескаи (Ipek Ozkardeskaya), которое приводит портал Market Watch, внимание рынков вновь переключается на экономические и корпоративные данные.

Позднее во вторник ожидается публикация квартальных финансовых результатов Bank of New York Mellon, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs.

На динамику фьючерсов могли повлиять и акции Nvidia, которые дорожают перед открытием на 2%.