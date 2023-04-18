МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник заметно увеличиваются в ожидания корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,21%, до 34202 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 13276,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивается на 0,36%, до 4191,75 пункта.
По мнению старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескаи (Ipek Ozkardeskaya), которое приводит портал Market Watch, внимание рынков вновь переключается на экономические и корпоративные данные.
Позднее во вторник ожидается публикация квартальных финансовых результатов Bank of New York Mellon, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs.
На динамику фьючерсов могли повлиять и акции Nvidia, которые дорожают перед открытием на 2%.
https://1prime.ru/Index/20230418/840405588.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.