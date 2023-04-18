МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник увеличиваются, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото растут перед выходом данных в Европе и США во вторник

Трейдеры больше склонны к риску после выхода сильной статистики в Китае и корпоративных новостей, хотя внутренняя статистика оказалась слабее ожиданий.

По состоянию на 14.18 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,21% — до 7 896,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,68%, до 7 548,89 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 15 894,25 пункта.

Ранее была опубликована сильная макростатистика из Китая, которая поддержала ожидания восстановления экономики страны. ВВП КНР в первом квартале ускорил рост до 4,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года, что оказалось выше прогноза в 4%.

Бумаги британской авиакомпании easyJet дорожают на 1,2%. Авиакомпания ожидает, что прибыль в 2023 году будет лучше ожиданий рынков.

Сдерживает рост внутренняя статистика по региону. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии (ZEW) в апреле неожиданно упал — до 4,1 пункта с 13 пунктов в марте. Аналитики, напротив, ожидали роста до 15,3 пункта. А безработица в Великобритании в декабре-феврале неожиданно выросла до 3,8% с 3,7% в ноябре-январе, хотя эксперты прогнозировали сохранение показателя.