МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются на оценке экономических перспектив после публикации днем ранее статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. США готовят беспрецедентные ограничения инвестиций в Китай, пишет Politico

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,21% — до 3 386,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,09%, до 2 136,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,5%, до 20 547 пунктов, южнокорейский KOSPI — растет на 0,39%, до 2 581,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 7 361,1 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,35% — до 28 559,5 пункта.

Динамика азиатских рынков оказалась в целом слабой, но негативной. Рынки проявляют осторожность после публикации макростатистики из Китая днем ранее. Так, рост ВВП страны в первом квартале составил 4,5% в годовом выражении, что оказалось выше прогноза в 4%. Такое значение наблюдается после ослабления в стране карантина, при этом по итогам года Китай намерен достичь роста в 5%.

"Возможно, это та ситуация, когда худшее позади, но восстановление показало, что оно более последовательное, а не одномоментное", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Теперь рынки следят за продолжением сезона корпоративной отчетности и ждут очередного цикла заседаний крупных мировых центробанков в конце апреля-начале мая. Трейдеры будут оценивать сроки, когда мировые регуляторы могут завершить цикл монетарного ужесточения.