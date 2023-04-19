МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением на осторожности инвесторов, ожидающих новых экономических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Биржевые цены на газ в Европе выросли до 480 долларов за тысячу кубов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,68%, до 3370,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,57%, до 2126,51 пункта; гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,37%, до 20367,76 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,16%, до 2575,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,07%, до 7365,5 пункта; японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,18%, до 28606,76 пункта.

"Выжидательная позиция укрепляется в преддверии сезона корпоративной отчетности", — сказали агентству Франс-Пресс представители Mizuho Securities, добавив, что на эту позицию также повлияла очень слабая динамика торгов на американских рынках. По итогам вторника основные американские индексы изменились в пределах 0,1%.

Инвесторы осторожны на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности и ждут новых данных, которые позволят им оценить текущее состояние экономики и крупных предприятий, а также предположить дальнейшие шаги крупных мировых центробанков. В среду ожидается публикация "Бежевой книги" — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в США.