МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы заметно снижаются в начале сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Биржи США в основном растут после сильной статистики по Китаю

По состоянию на 13.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,45%, до 33968 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 13084 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4156,5 пункта.

"На этой неделе мы будем лучше следить за доходами, поскольку поток корпоративных результатов прокладывает себе путь на Уолл-стрит", — приводит портал Market Watch слова главного рыночного экономиста Spartan Capital Питера Кардильо (Peter Cardillo).

Инвесторы уже оценивают финансовые результаты некоторых компаний. Так, например, чистая квартальная прибыль американского стримингового сервиса Netflix показала снижение на 18,2% в годовом выражении. Акции компании дешевеют на предторгах на 1%.