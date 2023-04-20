МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показывают разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. ЦБ Китая вновь сохранил основную ставку LPR на уровне 3,65 процента

Рынки оценивают экономические перспективы в ожидании решений мировых ЦБ по монетарной политике.

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,69% — до 3 346,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2 113,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,09% — до 20 387 пунктов, южнокорейский KOSPI опускался на 0,48% — до 2 562,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,15% — до 7 376,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,23% — до 28 671,5 пункта.

Мировые фондовые рынки не показывают однозначной динамики в отсутствие четких сигналов. Биржи США в среду закрылись в целом стабильно, европейские индексы — слабой разнонаправленной динамикой.

С одной стороны, трейдеры ожидают, что центробанки в мае могут продолжить ужесточение монетарной политики. Инфляция хоть и замедляется, но по-прежнему остается высокой. В то же время инвесторы делают ставку на восстановление экономики Китая после ослабления карантина.

Трейдеры обратили внимание на решение китайского центробанка по ставке. Народный банк Китая вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.

Также участники торгов оценивают данные "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. В документе говорится, что по сравнению с предыдущим отчетом экономическая активность практически не изменилась.