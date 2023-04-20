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2023
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Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи, открывший торги снижением на 0,31%, к 10.10 мск... ПРАЙМ, 20.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи, открывший торги снижением на 0,31%, к 10.10 мск теряет на 0,10%, до 2603,87 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,13%, до 1003,31 пункта.