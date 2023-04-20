МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Акции Tesla падают после отчета за первый квартал

Индекс Мосбиржи, открывший торги снижением на 0,31%, к 10.10 мск теряет на 0,10%, до 2603,87 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,13%, до 1003,31 пункта.