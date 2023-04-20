МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются на фоне продолжения выхода корпоративной отчетности и удешевления сырья, свидетельствуют данные торгов. ЦБ готов быть гибким в вопросе расчета бизнеса через криптовалюту

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,14%, до 7 887,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 7 528,21 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 15 797,75 пункта.

Бумаги Renault дешевеют на 6,9% после публикации финотчета за первый квартал. Компания нарастила чистую прибыль на 30%, продажи автомобилей выросли на 14%, но концерн указал на логистические сложности. Акции Nokia дешевеют на 6,3%, финская компания сообщила о снижении прибыли в первом квартале на 18%, до 342 миллионов евро. В то же время бумаги Volvo дорожают на 1,9%, в первом квартале прибыль компании выросла в 1,8 раза, выручка — на 12%.

Влияет на индексы и удешевление сырья. Цена нефти снижается на 2%, а меди — на 1,4%. В результате дешевеют акции энергетических и горнодобывающих компаний. Бумаги Anglo American теряют 2,6% стоимости, BHP Group — 2,3%, Rio Tinto — 1,5%, акции BP дешевеют на 0,9%, Shell — на 0,7%.

Трейдеры также оценивают макростатистику. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале составил 4,6 миллиарда евро против дефицита в 30,6 миллиарда в январе. Прогнозировался дефицит на уровне 11,9 миллиарда евро.