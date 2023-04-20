МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением вслед за основными биржами США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы снижаются на двух факторах

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,09%, до 3367,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2117,94 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 20382 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,46%, до 2563,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 7362,2 пункта; японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,11%, до 28639,5 пункта.

Азиатские рынки завершили торги в основном незначительным снижением вслед за рынками США, где динамика также не выказала серьезных изменений на основных биржах. Основным фактором стала публикация Федеральной резервной системой (ФРС) США "Бежевой книги" — сводки своих комментариев по экономическому положению в стране. Согласно документу регулятора, в марте-апреле экономическая активность в США изменилась незначительно.

Помимо этого, инвесторы также не идут на риск, предполагая повышение учетных ставок мировыми центробанками в мае, что может повлиять на мировую экономику и вызывает опасения рецессии. Они также ожидают публикации новых экономических статданных и отчетов крупных компаний в рамках начала сезона корпоративной отчетности.