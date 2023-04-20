Фондовые индексы АТР закрыли торги четверга преимущественно снижением вслед за биржами США
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением вслед за основными биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,09%, до 3367,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2117,94 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 20382 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,46%, до 2563,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 7362,2 пункта; японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,11%, до 28639,5 пункта.
Азиатские рынки завершили торги в основном незначительным снижением вслед за рынками США, где динамика также не выказала серьезных изменений на основных биржах. Основным фактором стала публикация Федеральной резервной системой (ФРС) США "Бежевой книги" — сводки своих комментариев по экономическому положению в стране. Согласно документу регулятора, в марте-апреле экономическая активность в США изменилась незначительно.
Помимо этого, инвесторы также не идут на риск, предполагая повышение учетных ставок мировыми центробанками в мае, что может повлиять на мировую экономику и вызывает опасения рецессии. Они также ожидают публикации новых экономических статданных и отчетов крупных компаний в рамках начала сезона корпоративной отчетности.
https://1prime.ru/Index/20230420/840427123.html