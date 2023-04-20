МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг снижаются после публикации финансовых результатов некоторых компаний, свидетельствуют данные торгов. Экономисты предрекли повышение ключевой ставки ФРС США

По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,41%, до 33894 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 13047,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 4149,75 пункта.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на корпоративных результатах компаний за первый квартал.

Так, акции американского производителя электромобилей Tesla на предторгах дешевеют на 7,14% после публикации отчетности за первый квартал, по итогам которого компания снизила чистую прибыль.

А алюминиевый гигант Alcoa получил в первом квартале чистый убыток против прибыли годом ранее. Акции компании дешевеют на предторгах на 3,2%.