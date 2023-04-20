МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг снижаются после публикации финансовых результатов некоторых компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,41%, до 33894 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 13047,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 4149,75 пункта.
Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на корпоративных результатах компаний за первый квартал.
Так, акции американского производителя электромобилей Tesla на предторгах дешевеют на 7,14% после публикации отчетности за первый квартал, по итогам которого компания снизила чистую прибыль.
А алюминиевый гигант Alcoa получил в первом квартале чистый убыток против прибыли годом ранее. Акции компании дешевеют на предторгах на 3,2%.
https://1prime.ru/Index/20230420/840427414.html
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