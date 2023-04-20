Индексы Уолл-стрит начали торги с потерь из-за слабой отчетности компаний
Американские фондовые индексы в четверг снижаются из-за слабой отчетности компаний
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в начале торгов снизились. Разочаровавшие результаты Tesla, AT&T и ряда региональных банков сказались на настрое инвесторов, и так подавленных из-за перспективы дальнейшего повышения ставок в США.
Dow Jones Industrial Average снизился на 156,41 пункта, или 0,46%, до 33 740,60 пункта. S&P 500 снизился на 24,04 пункта, или 0,58%, до 4130,48 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 118,15 пункта, или 0,97%, до 12 039,08 пункта.
https://1prime.ru/Index/20230420/840430916.html
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