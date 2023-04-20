МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются после публикации макростатистики и корпоративной отчетности компаний, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на данных корпоративной отчетности

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,48%, до 33733,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 12116,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 4132,79 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели, до 245 тысяч. А общее число получающих пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 апреля, составило 1,865 миллиона человек, и показатель стал максимальным с ноября позапрошлого года.

Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 2,4% по сравнению с показателем февраля – до 4,44 миллиона.

Также инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности. В среду после закрытия торгов свои финансовые показатели за прошлый квартал опубликовала Tesla. Компания сообщила о падении прибыли на 24% и связала это с сокращением цен на электромобили. Акции Tesla дешевеют на 7,5%.