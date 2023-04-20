МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы закрылись в четверг преимущественно в минусе на снижении акций автомобильных компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые индексы Европы выросли после сильной статистики

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на символические 0,05%, до 7902,61 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,14%, до 7538,71 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 15795,97 пункта.

Инвесторы следили за продолжающимся сезоном отчетности. В ночь на среду свои финансовые показатели за прошлый квартал опубликовала Tesla. Компания сообщила о падении прибыли на 24% и связала это с сокращением цен на электромобили.

На этом фоне снизилась стоимость акций европейских автопроизводителей – бумаги Renault упали почти на 8%, Stellantis – на 5,4%, BMW – на 3,6%, Daimler – на 3,4%, Volkswagen – на 3,1%.

"Реакция на отчет Tesla наложила отпечаток на более широкий рынок", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).