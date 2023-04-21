МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии повышается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 0,33%, до 2646,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1020,4 пункта.