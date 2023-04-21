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2023
https://1prime.ru/Index/20230421/840437090.html
Российский рынок акций открыл торги ростом
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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии повышается на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 0,33%, до 2646,48 пункта,... ПРАЙМ, 21.04.2023
индексы, рынки, новости, мосбиржа, торги, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии повышается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 0,33%, до 2646,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1020,4 пункта.