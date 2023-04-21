МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Японский Nikkei в пятницу снизился, откатившись с восьмимесячного максимума, достигнутого ранее в хорде сегодняшней сессии. Инвесторы воздержались от активных ставок в преддверии заседания Банка Японии, которое состоится на следующей неделе. СМИ: запрет на экспорт в Россию б/у машин ударит по экономике Японии

Nikkei по итогам торгов опустился на 0,33% до 28 564,37 пункта после роста до 28 778,37 пункта — максимума с 26 августа. При этом индекс может вырасти четвертый месяц подряд. В последний раз такая длительная позитивная серия была отмечена в 2021 году.

Более широкий Topix потерял 0,2% до 2035,57 пункта, но вырос вторую неделю кряду.

"Рост Nikkei был ограничен, так как инвесторы ждали заседания Банка Японии, — указал Юго Цубои, старший аналитик Daiwa Securities. — Однако склонность инвесторов к покупке недооцененных акций не изменилась".

Тема корпоративного управления в Японии неожиданно стала широко обсуждаемой, благодаря чему фондовый рынок страны вышел из состояния апатии, отмечавшейся несколько десятилетий. Иностранные инвесторы на прошлой неделе купили на японском рынке акции стоимостью около 1,59 трлн иен — это максимальное значение за пять лет.

Пол О'Коннор, директор отдела смешанных классов активов в Janus Henderson Investors, считает, что в 2023 году инвесторы, вероятно, высоко оценят устойчивость роста прибыли японских компаний.

"В этом году акции японских фирм должны продемонстрировать более быстрый рост прибыли по сравнению с компаниями еврозоны, Великобритании и США", — полагает О'Коннор.

Банк Японии проведет двухдневное заседание на следующей неделе. Почти 90% экономистов, опрошенных Reuters, считают, что новый глава центробанка Кадзуо Уэда пока не станет сворачивать сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Акции Fast Retailing Co Ltd возглавили спад в Nikkei, потеряв 1,54%. Бумаги SoftBank Group Corp упали на 1,73%.